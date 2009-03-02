Результати 18-го туру чемпіонату України з футболу

03:19, 02 березня 2009
Спорт
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"Ку-знє-цов" скандував Львів

Закінчилися сьогоднішні два матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу.

Арсенал - ФК Харків 1:0 (Мазілу 12)

Карпати - Чорноморець 3:0 (Кузнєцов 16, 69, Кожанов 79)

Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі

Металург З - Зоря 2:1 (Силюк 45, Невмивака 90 - Джихані 30)

Ворскла - Таврія 1:0 (Бойко 56)

Дніпро - ФК Львів 1:1 (Лисицький 47 - Ільків 10)

Нагадаємо, що вчора зіграли Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80)

До кінця туру залишилося два матчі: 2 березня грають Іллічівець - Шахтар, а 4-го березня Металіст - Динамо.

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