Результати 18-го туру чемпіонату України з футболу
03:19, 02 березня 2009Спорт
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"Ку-знє-цов" скандував Львів
Закінчилися сьогоднішні два матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу.
Арсенал - ФК Харків 1:0 (Мазілу 12)
Карпати - Чорноморець 3:0 (Кузнєцов 16, 69, Кожанов 79)
Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі
Металург З - Зоря 2:1 (Силюк 45, Невмивака 90 - Джихані 30)
Ворскла - Таврія 1:0 (Бойко 56)
Дніпро - ФК Львів 1:1 (Лисицький 47 - Ільків 10)
Нагадаємо, що вчора зіграли Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80)
До кінця туру залишилося два матчі: 2 березня грають Іллічівець - Шахтар, а 4-го березня Металіст - Динамо.
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