Результати 18-го туру чемпіонату України з футболу

"Ку-знє-цов" скандував Львів

Закінчилися сьогоднішні два матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу. Арсенал - ФК Харків 1:0 (Мазілу 12) Карпати - Чорноморець 3:0 (Кузнєцов 16, 69, Кожанов 79) Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі Металург З - Зоря 2:1 (Силюк 45, Невмивака 90 - Джихані 30) Ворскла - Таврія 1:0 (Бойко 56) Дніпро - ФК Львів 1:1 (Лисицький 47 - Ільків 10) Нагадаємо, що вчора зіграли Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80) До кінця туру залишилося два матчі: 2 березня грають Іллічівець - Шахтар, а 4-го березня Металіст - Динамо.

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