У Житомирі розпочалися велоперегони на швидкість, серед дітей від 2-х до 12 років "Дивогонка – Весна 2017"

Сьогодні у житомирському гідропарку розпочалися дводенні перегони на велосипедах, біговелах, безпедальних машинках, самокатах на швидкість, серед дітей від 2-х до 12 років «Дивогонка – Весна 2017», повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради.

«Дивогонка» - це азартні перегони на велосипедах, біговелах, безпедальних машинках, самокатах на швидкість, серед дітей від 2-х до 12 років.

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Організаторами заходу є клуб велосипедистів «ВелоЖитомир», змагання також проходять за підтримки Житомирської міської ради.

«Вже багато років наше управління долучається до організації «Дивогонок». І приємно те, що з кожними роком учасників стає все більше. Батьки змалечку привчають своїх дітей до активного відпочинку та спорту, що не може не тішити», - цитує прес-служба міськради начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради Ірину Ковальчук.

Цього року для участі у змаганнях зареєструвались близько 300 дітей, тому велоперегони відбуватимуться впродовж двох днів. У перший день - сьогодні - катаються молодші учасники віком до 6 років включно, а завтра, 4 червня — від 7 років включно і старші.

По завершенню кожного етапу заїздів всім учасникам організатори обіцяють медалі, грамоти, сувеніри та солодкі подарунки.