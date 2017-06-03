100 юних спортсменів у Житомирі змагаються у змішаних єдиноборствах
15:42, 03 червня 2017Спорт
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Наймолодшим спортсменам 5 років, а найстаршим – 15.
Змагання першості спортивного клубу «Боєць» зі змішаних єдиноборств / фото Житомирська ОДА
100 юних спортсменів змагаються сьогодні у Житомирі на відкритій першості спортивного клубу «Боєць» зі змішаних єдиноборств. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Змагання проходять за сприяння Центру допомоги учасникам АТО при Житомирській ОДА..
Наймолодшим спортсменам 5 років, а найстаршим – 15.
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Змагаються спортивні клуби: «Боєць» (Житомир), «Динамо» (Житомир), «Віктор» (Бердичів), «Андеграунд» (Коростишів), спортивний військово-патріотичний клуб «Омега» (Житомир), а також школа юного десантника (Житомир).
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