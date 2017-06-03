100 юних спортсменів у Житомирі змагаються у змішаних єдиноборствах

Наймолодшим спортсменам 5 років, а найстаршим – 15.

100 юних спортсменів змагаються сьогодні у Житомирі на відкритій першості спортивного клубу «Боєць» зі змішаних єдиноборств. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Змагання проходять за сприяння Центру допомоги учасникам АТО при Житомирській ОДА.. Наймолодшим спортсменам 5 років, а найстаршим – 15. Читайте такожУ Житомирі проходять змагання з мотокросу Змагаються спортивні клуби: «Боєць» (Житомир), «Динамо» (Житомир), «Віктор» (Бердичів), «Андеграунд» (Коростишів), спортивний військово-патріотичний клуб «Омега» (Житомир), а також школа юного десантника (Житомир).

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