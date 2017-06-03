100 юних спортсменів у Житомирі змагаються у змішаних єдиноборствах

15:42, 03 червня 2017
Спорт
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Наймолодшим спортсменам 5 років, а найстаршим – 15.

фото Житомирська ОДА

100 юних спортсменів змагаються сьогодні у Житомирі на відкритій першості спортивного клубу «Боєць» зі змішаних єдиноборств. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Змагання проходять за сприяння Центру допомоги учасникам АТО при Житомирській ОДА..

Наймолодшим спортсменам 5 років, а найстаршим – 15.

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Змагаються спортивні клуби: «Боєць» (Житомир), «Динамо» (Житомир),  «Віктор» (Бердичів),  «Андеграунд» (Коростишів), спортивний військово-патріотичний клуб «Омега» (Житомир), а також  школа юного десантника (Житомир).

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Теги: #Житомир#змагання зі змішаних єдиноборств