Хіддінк: "Челсі" до кінця битиметься за золото

"Челсі" не збирається здаватися в гонці за золото чемпіонату Англії з футболу на милість "Манчестер Юнайтед", передає РІА «Новости» слова головного тренера лондонців Гуса Хіддінка.

"Я реаліст і вважаю, що нам потрібно вигравати свої матчі, - сказав Хіддінк. - МЮ в добрій позиції, але поки сезон іде і нічого не вирішено, ми битимемося, що команда і продемонструвала в матчі з "Віганом".

Після перемоги над "Віганом" в 27-му турі англійського прем`єра-ліга "Челсі" вийшов на друге місце в турнірній таблиці і відстає від манкуніанців на сім очок.