Чемпіонка світу з міжнародних шашок українка Дар’я Ткаченко захищатиме свій титул

Сьогодні, 16 жовтня 2006 року, о 17-00 вперше в Україні відбудеться урочисте відкриття матчу за звання чемпіонки світу з міжнародних шашок між діючою чемпіонкою світу українкою Дар’єю Ткаченко та претенденткою на звання чемпіонки світу 2006 росіянкою Тамарою Тансиккужиною. У відкритті візьмуть участь - міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, президент Федерації шашок України Анатолій Яценко, перший заступник Комітету Верховної Ради з питань будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Анатолій Матвієнко та інші почесні гості. Після урочистої церемонії відкриття журналісти запрошуються на індивідуальне спілкування під час фуршету з міністром сім’ї, молоді та спорту Юрієм Павленком, учасницями матчу та іншими почесними гостями відкриття. Церемонія відкриття відбудеться в актовому залі Національного університету фізичного виховання і спорту України (вул.Фізкультури,1).

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