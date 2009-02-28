Результати 18-го туру чемпіонату України з футболу
19:50, 28 лютого 2009Спорт
2223
Ворскла рветься в лідери
Закінчилися сьогоднішні три матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу.
Металург З - Зоря 2:1 (Силюк 45, Невмивака 90 - Джихані 30)
Ворскла - Таврія 1:0 (Бойко 56)
Дніпро - ФК Львів 1:1 (Лисицький 47 - Ільків 10)
Нагадаємо, що вчора зіграли Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80)
Завтра грають Арсенал - ФК Харків і Карпати - Чорноморець, післязавтра Іллічівець - Шахтар.
На 4 березня календар чемпіонату передбачив зустріч... Металіст - Динамо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter