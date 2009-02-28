Результати 18-го туру чемпіонату України з футболу

19:50, 28 лютого 2009
Спорт
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Ворскла рветься в лідери

Закінчилися сьогоднішні три матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу.

Металург  З - Зоря 2:1 (Силюк 45, Невмивака 90 - Джихані 30)

Ворскла - Таврія 1:0 (Бойко 56)

Дніпро - ФК Львів 1:1 (Лисицький 47 - Ільків 10)

Нагадаємо, що вчора зіграли Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80)

Завтра грають Арсенал - ФК Харків і Карпати - Чорноморець, післязавтра Іллічівець - Шахтар.

На 4 березня календар чемпіонату передбачив зустріч... Металіст - Динамо.

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