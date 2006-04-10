Українці на ”короткій воді”

Дві золоті, одну срібну та дві бронзові медалі здобули українські спортсмени на чемпіонаті світу з плавання в 25-метровому басейні, який завершився в неділю в Шанхаї.

Як передає сайт champion.com.ua, сьогоднішній день українські плавці завершили двома нагородами. Своє друге золото в Китаї виборов Олег ЛІСОГОР, який з новим рекордом виграв 50-метрівку брасом. Його результат - 26,39 секунди. Валерій ДИМО, який виступав у цьому запливі, фінішував з шостим результатом.

Бронзову нагороду здобула збірна України в естафеті 4x100 метрів комплексом.

У фіналі 50 метрів батерфляєм українець Сергій АДВЕНА не дотяг до бронзи, посівши четверте місце.