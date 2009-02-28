Чемпіонат Європи з мотоболу-2009 відбудеться в Україні

Конгрес Міжнародної федерації мотоциклетного спорту проголосував за те, щоб нинішній чемпіонат Європи з мотоболу провести в Україні, а саме – в Полтавській області.

Про це УНІАН повідомив перший заступник Полтавської обласної державної адміністрації Іван БЛИЗНЮК.

Окрім України, на проведення цього чемпіонату претендували Литва і Голландія.

За його словами, жителі Полтавської області в 2007 році вже були свідками подібного чемпіонату.

«Тоді, за оцінками фахівців, чемпіонат пройшов на дуже високому рівні, тому, напевно, експерти повторно обрали нашу область. Чемпіонат відбудеться 19-20 серпня в селі Вишняки Хорольського району», - повідомив І.БЛИЗНЮК.

Начальник Управління з питань фізичної культури і спорту Полтавської облдержадміністрації Віктор ПОЖЕЧЕВСЬКИЙ повідомив, що 80% коштів, які підуть на змагання, - спонсорська допомога. Решта – кошти обласного бюджету.

Всього на підготовку до першості планують витратити більш як 300 тис. грн.

«Зараз відбувається активна підготовка до престижних змагань. Серед пріоритетних завдань - облаштування стадіону: поки шо придбано 10 прожекторів, які посилять освітлення, привезено нові сидіння. Крім цього, вже найближчим часом планують придбати 6 мотоциклів», - повідомив В.ПОЖЕЧЕВСЬКИЙ.

Призовий фонд європейського чемпіонату становитиме 8 тис. 600 євро. На участь в чемпіонаті Європи з мотоболу подали заявки команди з Франції, Голландії, Німеччини, Литви, Білорусі та інших країн.