«Металіст» - в одному кроці від абсолютного рекорду Кубка УЕФА

Одна з головних сенсацій Кубка УЄФА, якщо не найголовніша: харківський "Металіст" після вдалих матчів 1/16 фіналу з італійською "Сампдорією", в яких він не пропустив жодного м`яча, впритул наблизився до рекорду турніру за кількостю "сухих" матчів поспіль за один сезон.

У основній сітці турніру, харків`яни провели вже 8 матчів: 2 в першому раунді; 4 в груповому і 2 в плей-офф. З них в останніх шістьох підопічні Мирона Маркевича не пропускають в свої ворота м`ячів.

За всю історію Кубка УЄФА такого ж результату змогли добитися тільки два клуби. Французькі "Сент-Етьєнн" (у сезоні 1980/81) і "Осер" (2003/04) не пропускали по 6 матчів поспіль.

Таким чином, якщо "Металіст" не пропустить в першому матчі 1/8 Кубка УЄФА від київського "Динамо" жодного м`яча, то він стане абсолютним рекордсменом за цим показником.

Newsru