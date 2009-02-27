Кубок УЄФА: голи Металіста у ворота італійців (відео)
12:31, 27 лютого 2009Спорт
2990
Як повідомляв УНІАН, учора харківський Металіст вийшов до 1/8 фіналу Кубка УЄФА, здолавши з рахунком 2:0 на своєму полі італійську Сампдорію (3:0 за сумою двох матчів).
Голи у ворота італійців забили Валяєв 29
Get the Flash Player to see this player.
...та Коельо 39.
Get the Flash Player to see this player.
У нинішньому розіграші Кубка УЄФА Металіст продовжив серію виграшів, ще не пропустив жодного м’яча.
Матч наступного раунду Металіст проведе з київським Динамо, яке за підсумком двох матчів обійшло Валенсію.
Ця гра пройде 12 березня у Києві. Матчі-відповіді 1/8 Кубка УЄФА відбудуться 18-19 березня.
Відео з сайту Чемпіон
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter