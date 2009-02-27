Кубок УЄФА: голи Металіста у ворота італійців (відео)

Як повідомляв УНІАН, учора харківський Металіст вийшов до 1/8 фіналу Кубка УЄФА, здолавши з рахунком 2:0 на своєму полі італійську Сампдорію (3:0 за сумою двох матчів).

Голи у ворота італійців забили Валяєв 29

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...та Коельо 39.

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У нинішньому розіграші Кубка УЄФА Металіст продовжив серію виграшів, ще не пропустив жодного м’яча.

Матч наступного раунду Металіст проведе з київським Динамо, яке за підсумком двох матчів обійшло Валенсію.

Ця гра пройде 12 березня у Києві. Матчі-відповіді 1/8 Кубка УЄФА відбудуться 18-19 березня.

Відео з сайту Чемпіон