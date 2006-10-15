Клуб Андрія Шевченка втратив двох воротарів в одному матчі

Лондонський "Челсі" зазнав серйозних кадрових втрат у виїзному матчі 7-го туру англійської прем`єр-ліги проти "Рідінга", який завершився перемогою чинних чемпіонів Англії з рахунком 1:0. Травми одержали голкіпери Петр Чех (Petr Cech) і Карло Кудічіні (Carlo Cudicini), участь яких в найближчому матчі Ліги чемпіонів під питанням, повідомляє Reuters.

Чех зазнав травми на перших хвилинах зустрічі: він отримав удар коліном в голову від півзахисника Стівена Ханта (Stephen Hunt). Чеха на носилках винесли з поля і доправили у найближчу лікарню. Кардо Кудічіні, який замінив його, відіграв майже весь матч, але на останній хвилині другого тайму італійський воротар отримав удар плечем в обличчя від Ібрагіма Сонко (Ibrahima Sonko) і знепритомнів.

За декілька хвилин воротаря винесли з поля, а місце у воротах "Челсі" зайняв капітан команди захисник Джон Террі (John Terry). Не дивлячись на втрату голкіперів, лондонці довели матч до перемоги і тепер поділяють перше місце в турнірній таблиці з "Манчестер Юнайтед".

Після матчу головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью (Jose Mourinho) звинуватив гравця "Рідінга" Стівена Ханта в умисному нападі на Петера Чеха, заявивши, що гравець повинен завжди уникати зіткнення з голкіпером, а в даному випадку був умисний удар коліном в обличчя. Португалець упевнений, що дії Ханта мають бути розглянуті на засіданні дисциплінарної комісії англійської футбольної асоціації.

Тренер "Рідінга" Стів Коппелл (Steve Coppell) підкреслив, що Хант діяв ненавмисно і просто не зміг ухилитися. "Це просто нещасний випадок, який може статися у будь-якому матчі", - підкреслив він.

За словами Моурінью, у матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони" місце у воротах займе запасний голкіпер Енріке Хіларіу (Henrique Hilario). Докладніше про стан здоров`я основних воротарів "Челсі" буде відомо після ретельного медичного обстеження.

Лента.ру