Результати матчів Кубка УЄФА

Учора відбулися матчі у відповідь 1/16 Кубка УЄФА, в яких усі три українські клуби вийшли в наступний етап турніру.

Металіст - Сампдорія 2:0 (Валяєв 29, Коельо 39). Перший матч - 1:0

Валенсія - Динамо 2:2 (Марчена 44, дель Орно 54 - Кравець 34, 74) - 1:1

Тоттенхем - Шахтар 1:1 (Сантос 55, Фернандіньо 86) - 0:2

ЦСКА - Астон Вілла 2:0 (Жирков 61, Лав 90) - 1:1

Штутгарт - Зеніт 1:2 (Гебхарт 80 - Семшов 43, Файзулін 86) - 1:2

Удінезе - Лех 2:1 (Пепе 57, ді Натале 90 - Ренгіфо 12) - 2:2

Гамбург - Неймеген 1:0 (Оліч 9) - 3:0

Галатасарай - Бордо 4:3 (Туран 43, 65, К`юелл 45, Сариоглу 88 - Бельон 1, Шамах 74, Кавенагі 75) - 0:0

Твенте - Марсель 0:1 (Арфа 24) за пенальті 6:7 - 1:0

Аякс - Фіорентіна 1:1 (Леонардо 88 - Джилардіно 61) - 1:0

Стандард - Брага 1:1 (Мбокані 79 - Агуйяр 88) - 0:3

Вольфсбург - ПСЖ 1:3 (Хасебе 63 - Льюїндула 38 пен., 74, Ротен 59) - 0:2

Сент-Етьєнн - Олімпіакос 2:1 (Пейє 44, Ілан 57 - Гонсалес 75) - 3:1

Мілан - Вердер 2:2 (Пірло 26 пен., Пато 33 - Пісарро 68, 78) - 1:1

Манчестер Сіті - Копенгаген 2:1 (Белламі 73, 80 - Вінгаард 90) - 2:2

Депортіво - Ольборг 1:3 (Серхіо 38 - Шелтон 41, Йоханссон 44, Еневольдсен 45) - 0:3

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До однієї восьмої пройшли обидва російські клуби - ЦСКА і Зеніт.

Франція представлена в 1/8 трьома командами (Марсель, ПСЖ, Сент-Етьєнн) при втраті Бордо в украй напруженому матчі; Німеччина - двома (Гамбург і Вердер) при втраті Вольфсбурга і Штутгарта. Майбутній суперник Зеніту - Удінезе - єдиний "італієць", що залишився з чотирьох: не пройшли Мілан, Фіорентіна і Сампдорія.

Одна команда з трьох залишилася у Англії (Манчестер Сіті), одна з двох у Голландії (Аякс) і Данії (Ольборг), одна у Португалії (Брага) і одна у Туреччини (Галатасарай).

Не пройшли через 1/16 обидва іспанські клуби, бельгійський, польський і грецький.

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12 березня в 1/8 Кубка УЄФА зустрінуться Динамо - Металіст

ЦСКА - Шахтар

Удінезе - Зеніт

ПСЖ - Брага

Вердер - Сент-Етьєнн

Марсель - Аякс

Гамбург - Галатасарай

Манчестер Сіті - Ольборг