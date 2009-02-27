Динамо вийшло до 1/8 Кубка УЄФА

Попереду "внутріукраїнське дербі"

Закінчився матч 1/16 Кубка УЕФА між Валенсією і київським Динамо. Валенсія - Динамо 2:2 (Марчена 44, дель Орно 54 - Кравець 34, 74). Перший матч 1:1. У 1/8 Динамо зустрінеться 12 березня з харківським Металістом. Результати решти матчів: ЦСКА - Астон Вілла 2:0 (Жирков 61, Лав 90). Перший матч - 1:1 Металіст - Сампдорія 2:0 (Валяєв 29, Коельо 39) - 1:0 Гамбург - Неймеген 1:0 (Оліч 9) - 3:0 Твенте - Марсель 0:1 (Арфа 24) за пенальті 6:7 - 1:0 Вольфсбург - ПСЖ 1:3 (Хасебе 63 - Льюїндула 38 пен., 74, Ротен 59) - 0:2 Галатасарай - Бордо 4:3 (Туран 43, 65, Кьюелл 45, Сариоглу 88 - Бельон 1, Шамах 74, Кавенагі 75) - 0:0 Мілан - Вердер 2:2 (Пірло 26 пен., Пато 33 - Пісарро 68, 78) - 1:1 Аякс - Фіорентіна 1:1 (Леонардо 88 - Джилардіно 61) - 1:0 Манчестер Сіті - Копенгаген 2:1 (Белламі 73, 80 - Вінгаард 91) - 2:2 Стандард - Брага 1:1 (Мбокані 79 - Агуйяр 88) - 0:3 Удінезе - Лех 2:1 (Пепе 57, ді Наталае 90 - Ренфіго 12) - 2:2 Штутгарт - Зеніт 1:2 (Гебхарт 80 - Семшов 43, Файзулін 86) - 1:2 Сент-Етьенн - Олімпіакос 2:1 (Пейє 44, Ілан 57 - Гонсалес 75) - 3:1 Депортіво - Ольборг 1:3 (Серхіо 38 - Шелтон 41, Йоханссон 44, Еневольдсен 45) - 0:3 Тоттенхем - Шахтар 1:1 (Сантос 55 - Фернандіньо 86) - 0:2

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