Закінчився перший тайм у матчі Тоттенхем - Шахтар

Зберігається "донецька" перевага

Закінчився перший тайм в матчі 1/16 Кубка УЕФА між донецьким Шахтарем і Тоттенхемом. Тоттенхем - Шахтар 0:0. (Перший матч 0:2). На цю хвилину закінчилися матчі: ЦСКА - Астон Вілла 2:0 (Жирков 61, Лав 90). Перший матч - 1:1 Металіст - Сампдорія 2:0 (Валяєв 29, Коельо 39) - 1:0 Гамбург - Неймеген 1:0 (Оліч 9) - 3:0 Твенте - Марсель 0:1 (Арфа 24) за пенальті 6:7 - 1:0 Вольфсбург - ПСЖ 1:3 (Хасебе 63 - Льюїндула 38 пен., 74, Ротен 59) - 0:2 Галатасарай - Бордо 4:3 (Туран 43, 65, Кьюелл 45, Сариоглу 88 - Бельон 1, Шамах 74, Кавенагі 75) - 0:0 На перерву пішли: Депортіво - Ольборг 1:3 (Серхіо 38 - Шелтон 41, Йоханссон 44, Еневольдсен 45) - 0:3 Грають другий тайм: Мілан - Вердер 2:0 (Пірло 26 пен., Пато 33) - 1:1 Аякс - Фіорентіна 0:1 (Джилардіно 61) - 1:0 Манчестер Сіті - Копенгаген 0:0 - 2:2 Стандард - Брага 0:0 - 0:3 Удінезе - Лех 1:1 (Пепе 57 - Ренфіго 12) - 2:2 Штутгарт - Зеніт 0:1 (Семшов 43) - 1:2 Сент-Етьенн - Олімпіакос 1:0 (Пейє 44) - 3:1 Грають перший тайм: Валенсія - Динамо 0:1 (Кравець 34) - 1:1

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