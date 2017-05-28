У Житомирі проходять змагання з мотокросу

14:52, 28 травня 2017
Спорт
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Кубок з мотокросу є вже традиційним для Житомирщини і проводиться з 1952 року (з перервами).

фото Житомирька ОДА

У Житомирі проходять змагання з мотокросу. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, ІІІ етап Кубку України з мотокросу пам'яті С.Корольова проходить сьогодні, 28 травня, біля села  Клітчин на Житомирщині.

Спортсмени різного віку – від 4 і до 60 років, різних категорій – від аматорів до ветеранів, із різних куточків України і навіть з Італії приїхали на кубок, аби позмагатися у мотомайстерності.

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Вітали спортсменів-учасників змагань віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, міський голова Сергій Сухомлин, президент федерації мотоспорту України в Житомирській області Олександр Бочковський.

«Житомир є спортивний, зі своєю традицією мотокросу і відомий такими своїми брендами, як Сергій Корольов, 95 бригада. Футболки з зображенням 95-тки також отримають переможці. Ми – європейська країна і маємо націлюватися на змагання європейського рівня», – сказав, зокрема,   Зубко.

За словами  Бочковського, особливістю цих змагань є оновлений мототрек, що має більше сподобатися спортсменам.

Кубок з мотокросу є вже традиційним для Житомирщини і проводиться з 1952 року (з перервами). 

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Теги: #Кубок з мотокросу у Житомирі