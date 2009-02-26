Результати матчів Ліги чемпіонів

00:02, 26 лютого 2009
Спорт
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Спортинг до Мюнхена може не їхати

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА

Реал - Ліверпуль 0:1 (Бенаюн 82)

Челсі - Ювентус 1:0 (Дрогба 12)

Вільяреал - Панатінаїкос 1:1 (Россі 67 - Карагуніс 59)

Спортинг - Баварія 0:5 (Рібері 42, 63 пен, Клозе 57, Тоні 84, 90)

Матчі у відповідь - 10 березня.

Нагадаємо, що вчора зіграли

Інтер - МЮ 0:0

Ліон - Барселона 1:1 (Жуніньо 6 - Анрі 67)

Арсенал - Рома 1:0 (ван Персі 37 пен.)

Атлетіко - Порту 2:2 (Родрігес 3, Форлан 45+1 - Лопес 22, 73)

 

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