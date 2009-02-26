Результати матчів Ліги чемпіонів
00:02, 26 лютого 2009Спорт
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Спортинг до Мюнхена може не їхати
Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА
Реал - Ліверпуль 0:1 (Бенаюн 82)
Челсі - Ювентус 1:0 (Дрогба 12)
Вільяреал - Панатінаїкос 1:1 (Россі 67 - Карагуніс 59)
Спортинг - Баварія 0:5 (Рібері 42, 63 пен, Клозе 57, Тоні 84, 90)
Матчі у відповідь - 10 березня.
Нагадаємо, що вчора зіграли
Інтер - МЮ 0:0
Ліон - Барселона 1:1 (Жуніньо 6 - Анрі 67)
Арсенал - Рома 1:0 (ван Персі 37 пен.)
Атлетіко - Порту 2:2 (Родрігес 3, Форлан 45+1 - Лопес 22, 73)
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