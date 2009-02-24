УМС уклав договір з НОК України

Оператор мобільного зв`язку «Український мобільний зв`язок» (УМС, ТМ МТС-Україна) уклав угоду з Національним олімпійським комітетом (НОК) України про співпрацю протягом 2009-2012 років. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в компанії УМС.

«У рамках угоди МТС-Україна надасть фінансову підтримку Національному олімпійському комітету (НОК) України під час підготовки українських спортсменів до XXI Зимових олімпійських ігор 2010 року у Ванкувері та ігор XXX Олімпіади в 2012 році в Лондоні, а також до I Юнацьких олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі та 2012 року в Інсбруку», - наголошується в повідомленні.

УМС також надасть технічний спонсорський пакет – 100 мобільних телефонів із безкоштовним зв`язком на період спонсорської підтримки, а також із оплатою послуги міжнародного роумінгу під час виступу атлетів на майбутніх Олімпійських іграх. Під час усього терміну підтримки Національного олімпійського комітету МТС-Україна також сприятиме реалізації програм із розвитку олімпійського руху та здорового способу життя в Україні.

За даними компанії УМС, умови контракту є конфіденційною інформацією. Прес-службою лише оприлюднено інформацію, що бюджет нового контракту було збільшено на більш ніж 50% порівняно з попереднім періодом (грошові перерахування).

«Йдеться про десятки мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні компанії УМС.

При цьому сума контракту з НОКом зафіксована в гривнях, проте, враховуючи непросту економічну ситуацію в країні, «ми передбачили можливість корекції бюджету в бік підвищення з урахуванням інфляції та девальвації національної валюти», - зазначає прес-служба УМС.

Співпраця МТС і НОК почалася ще в 2000 році, коли було підписано першу угоду, а провідний оператор України став Генеральним спонсором Національного олімпійського комітету України й мобільним оператором олімпійської збірної України, надавши безкоштовний мобільний зв`язок українським атлетам, а також усьому тренерському штабу на Іграх у Сіднеї. В рамках партнерства МТС-Україна також є спонсором Національного олімпійського комітету України.