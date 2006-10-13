Володимир Крамник став абсолютним чемпіоном світу з шахів

Росіянин Володимир Крамник виграв матч за звання абсолютного чемпіона світу з шахів у болгарина Веселина Топалова.

Дванадцять партій з класичним контролем часу, передбачені регламентом, закінчилися з рахунком 6:6. "Класичний" чемпіон світу Крамник виграв три партії (першу, другу і десяту), а чемпіона світу "за версією ФІДЕ" Топалов взяв перемоги в двох партіях (восьму і дев`яту). Ще одне очко болгарський гросмейстер одержав за нез`явлення суперника на п`яту партію.

Оскільки основна частина матчу закнічилася внічию, за правилами був призначений тай-брейк з чотирьох партій в швидкі шахи. За жеребом, в першій з цих партій білі фігури дісталися Веселину Топалову. Болгарський гросмейстер не зміг скористатися перевагою кольору, і партія завершилася внічию.

Крамник, натомість, білими фігурами виграв другу партію і повів у рахунку – 1,5 на 0,5 очка. Проте Топалову вдалося в третій партії відігратися – на 50-му ході Крамник визнав поразку. Вирішальною стала четверта партія, в якій білими фігурами знов грав росіянин.

Вже в дебюті він одержав сильну позицію, проте дозволив суперникові закінчити розвиток фігур. Зі свого боку Топалов не скористався шансом, припустився грубої помилки і дозволив Крамникові одержати прохідного пішака.

У результаті класичний чемпіон світу Володимир Крамник виграв тай-брейк з рахунком 2,5 на 1,5 очка і став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що титул "класичний" чемпіон світу він завоював в 2000 році, обігравши в Лондоні в чемпіонському матчі Гарі Каспарова з рахунком 8,5 на 6,5. У тому матчі Владимир Крамник не дозволив тринадцятому чемпіонові світу виграти жодної партії.

У 2004 році Крамник захистив свій титул у поєдинку з угорцем Петером Леко. Чемпіонський матч, який проходив у швейцарському Бріссаго, закінчився внічию з рахунком 7:7, і згідно з регламентом, російський гросмейстер залишився чемпіоном світу.

Перемога над Топаловим принесла Крамнику, крім титулу абсолютного чемпіона світу, право на участь у розіграші наступного чемпіонського циклу та приз у розмірі 500 тисяч доларів. Болгарський гросмейстер, який одержав такі самі призові, в наступному чемпіонському циклі участі не братиме.

Лента.ру