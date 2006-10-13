Абрамович готовий повернути Андрія Шевченка ”Мілану”

Господар "аристократів" має намір повернути найдорожчого свого форварда "Мілану" на умовах оренди "Життю" стало відомо, що український форвард лондонського "Челсі" Андрій Шевченко може незабаром повернутися до "Мілана". Відбутися це може вже найближчою зимою, коли в Європі відкриється трансферне вікно.

- Гра Андрія мало кого влаштовує в "Челсі", - розповіло нам джерело, близьке до Шеви.

Абрамович планував, що Шевченко замінить собою івуарійця Дідье Дрогба, від якого "аристократи" збиралися позбавитися. Але в новому сезоні африканець несподівано заграв, як в кращі французькі роки. Своєю грою зараз він не залишає Шевченку жодних шансів. Адаптація Андрія, на жаль, затягнулася. А величезні гроші, витрачені на нього, потрібно окупляти!

Адаптація

Сам Шева не горить бажанням повертатися до Мілана. Адже це буде схоже на повернення блудного сина, який, потерпівши невдачу, повернувся в рідні пенати. З чуток, Андрій через це не поїхав до Італії на матч своєї збірної з чемпіонами світу. А хвороба, яка перешкодила йому взяти участь в грі, всього лише привід.

- Йому подобається в "Челсі" і в Лондоні, - продовжує наше джерело. - Його дружина Крістен Пазік всім задоволена: нарешті вона опинилася в англомовній країні, де у неї немає складнощів із спілкуванням. Та і Шеві до душі Англія і місцевий чемпіонат. Але, на жаль, самому чемпіонату Шева виявився не до душі.

Фахівці пояснюють це тим, що в Англії і Італії настільки різні стилі футболу, що переключитися з одного на інший дуже складно. І прикладів тому достатньо. Значно здав після свого від`їзду на Апенніни кумир "Арсеналу" Патрік Вьєйра. А англійські гравці взагалі не можуть розкритися в серії А. Дещо подібне зараз відбувається і з Шевою. Андрій не звик до безкомпромісного, жорсткого, деколи грубого британського футболу.

- Він передає друзям слова Жозе Моуріньо, - говорить джерело. - Тренер стверджує, що вірить в нього і в його талант, який у Шевченка нікуди не зникав. Але терпіння фанатів і акціонерів клубу небезмежне. За Шеву виплатили величезні гроші, які поки ніяк себе не проявили.

І Абрамович знайшов вихід

- Він готовий віддати Шевченка в оренду, - стверджує джерело. - Продавати його ніхто не збирається! По-перше, Андрій дуже дорогий, а по-друге, боси "Челсі" не втрачають надії, що Шева розкриється і стане грати в Англії так само, як в Італії.

Причому піти Андрій може не абикуди, а назад в "Мілан"! Керівництво "россонері" готове узяти його до себе до кінця сезону. Це дуже сподобається фанатам "Мілану", та і в грі команда явно додасть. Гравці італійського суперклубу не раз скаржилися, як важко їм без Шеви...

Обозреватель