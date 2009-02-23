Результати матчів 26 туру англійської Прем'єр-ліги

Ліверпуль спотикається

В неділю в Чемпіонаті Англії відбулися ще три матчі 26 туру: Ліверпуль – Манчестер Сіті 1:1 (Куйт 77 – Арбелоа 51 авт.) Фулхем - Вест Бромвіч 2:0 (Замора 61, Джонсон 72) Ньюкасл - Евертон 0:0 Результати суботніх зустрічей Прем`єр-ліги: Астон Вілла - Челсі 0:1 (Анелька 20) Болтон - Вест Хем 2:1 (Тейлор 10, Кевін Девіс 11 - Паркер 66) Міддлсбро - Віган 0:0 Сток Сіті - Портсмут 2:2 (Бітті 78 пен., 80 - Кранчар 75, Шоукросс 90 автогол) Арсенал - Сандерленд 0:0 МЮ - Блекберн 2:1 (Руні 23, Роналду 60 - Санта Крус 32) Сьогодні в завершальному матчі туру зустрінуться Халл Сіті і Тоттенхем.

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