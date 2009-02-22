Динамівці у першому матчі перемогли Крилья Совєтов

Перший матч з двох запланованих на сьогоднішній день пройшов за взаємною домовленістю у скороченому форматі – два тайми по 30 хвилин, повідомляє прес-служба «Динамо» Київ. У обох командах на поле вишли умовно резервні склади, посилені декількома гравцями «основи». Відзначимо, що першу гру у складі «Динамо» провів Гільєрме. Вийшовши на звичну позицію в нападі, бразилець активно взаємодіяв з партнерами, мав шанс забити гол, але відзначити дебют забитим м`ячем так і не зумів.

Матч пройшов в рівній боротьбі. Кожна з команд мала хороші можливості для взяття воріт, але м`яч до певного часу не хотів залітати в сітку воріт. Першими небезпечний момент створили самарці: Іванов після відмінного розрізного пасу вийшов сам на сам з Шовковським, але не влучив у ворота, перекидаючи воротаря. Динамівці відповіли небезпечним ударом головою у виконанні Ярмоленка – воротар у красивому стрибку перевів м`яч на кутовий.

Андрій добився свого на початку другого тайму. Взявши ініціативу на себе, Ярмоленко змістився з правого флангу в центр і красивим ударом з лівої ноги відправив м`яч у дальній кут – 1:0! На куражі динамівці могли збільшувати перевагу, Ярмоленко мав декілька хороших можливостей – м`яч наполегливо не хотів повторно залітати в сітку воріт суперника. На останніх хвилинах «Крилья Совєтов» притиснули нашу команду до воріт, створили декілька небезпечних ситуацій біля воріт Шовковського, але Олександр зміг зберегти ворота сухими. Таким чином, мінімальна перемога «Динамо» – вечірній матч розпочнеться о 18:00.

«Динамо» Київ – «Крилья Совєтов» – 1:0 (Ярмоленко 40).

«Динамо»: Шовковський, Гусев, Сабліч, Допілка, Морозюк, Гіоане, Шацьких, Зозуля, Мілевський, Ярмоленко, Гільєрме.

«Крилья Совєтов»: Будаков (Юрченко, 31), Ковба, Про Бом Сок, Шустіков, Ігнатьєв, Іванов, Песегов, Кулик, Політевич, Васильєв, Ескобар.