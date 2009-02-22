Відбудеться перший “Матч усіх зірок Української баскетбольної ліги”

Сьогодні в Черкасах відбудеться перший в історії українського баскетболу “Матч усіх зірок Української баскетбольної ліги”.

Як повідомив Черкаський міський голова, почесний президент Баскетбольного клубу «Черкаські Мавпи» Сергій ОДАРИЧ, матч усіх зірок відбудеться у форматі “Захід & Схід”.

За його словами, спочатку планувалося протягом двох днів провести два матчі: один у форматі “Схід & Захід”, другий - “Україна & Легіон”. Однак в УБЛ вирішили змінити цей формат, оскільки під час двомісячного голосування на сайті УБЛ з’ясувалося, що в обох матчах мають грати приблизно одні й ті ж гравці. Тому, аби надмірно не виснажувати гравців, у Президії УБЛ відмовилися від матчу “Україна & Легіон”.

Як повідомив С.ОДАРИЧ, учасники матчу визначені за наступною схемою: перші п’ятірки - шляхом голосування вболівальників на сайті Української баскетбольної ліги, другі п’ятірки обиралися вболівальниками та Радою Ліги; і ще по двоє гравців у кожну команду потрапили за квотою УБЛ. На офіційному сайті УБЛ було створено спеціальну сторінку, зайшовши на яку, вболівальники могли проголосувати за склад будь-якої зіркової команди.

Почесний президент БК «Черкаські Мавпи» також повідомив, що до збірної “Заходу” потрапили кращі гравці “Черкаських Мавп”, “Будівельника”, “Одеси”, “Говерли” та “Політехніки-Галичини”. До збірної “Сходу” - кращі гравці “Дніпра”, “ДніпроАЗОТу”, “Кривбасбаскету”, “Грифонів” та “Ферро-ЗНТУ”.

Частиною шоу стане матч зірок жіночої Української баскетбольної ліги проти збірної президентів клубів чоловічої УБЛ, конкурси триочкових кидків і слем-данків. Музичний супровід свята забезпечить гурт “Друга ріка”.

Мер Черкас також зазначив, що місто було обране Президією Української баскетбольної ліги господарем матчу серед кількох претендентів. На вибір вплинула, перш за все, розвинена баскетбольна інфраструктура, велика чисельність вболівальників, а також те, що Черкаси нещодавно були визнані найспортивнішим містом України 2008 року.