Результати 26-го туру англійської Прем'єр-ліги

МЮ зміцнює лідерство

Відбулися матчі 26-го туру англійської Прем`єр-ліги Астон Вілла - Челсі 0:1 (Анелька 20) Болтон - Вест Хем 2:1 (Тейлор 10, Кевін Девіс 11 - Паркер 66) Міддлсбро - Віган 0:0 Сток Сіті - Портсмут 2:2 (Бітті 78 пен., 80 - Кранчар 75, Шоукросс 90 автогол) Арсенал - Сандерленд 0:0 МЮ - Блекберн 2:1 (Руні 23, Роналду 60 - Круз 32) Завтра пройдуть матчі: Фулхем - Вест Бромвич, Ліверпуль - Манчестер Сіті, Ньюкасл - Евертон; а післязавтра Халл Сіті - Тоттенхем.

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