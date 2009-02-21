Результати 26-го туру англійської Прем'єр-ліги
23:03, 21 лютого 2009Спорт
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МЮ зміцнює лідерство
Відбулися матчі 26-го туру англійської Прем`єр-ліги
Астон Вілла - Челсі 0:1 (Анелька 20)
Болтон - Вест Хем 2:1 (Тейлор 10, Кевін Девіс 11 - Паркер 66)
Міддлсбро - Віган 0:0
Сток Сіті - Портсмут 2:2 (Бітті 78 пен., 80 - Кранчар 75, Шоукросс 90 автогол)
Арсенал - Сандерленд 0:0
МЮ - Блекберн 2:1 (Руні 23, Роналду 60 - Круз 32)
Завтра пройдуть матчі: Фулхем - Вест Бромвич, Ліверпуль - Манчестер Сіті, Ньюкасл - Евертон; а післязавтра Халл Сіті - Тоттенхем.
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