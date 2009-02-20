Футбольне поле «Донбас Арена» обігріватиметься спиртом

Футбольне поле нового стадіону Донецька “Донбас Арена” обігріватиметься спиртом, точніше гліколем, котрий разом із водою пустять трубами, прокладеними під трав`яним газоном.

Як повідомляють в прес-службі стадіону, це найприйнятніший для українського клімату варіант, тому що просто тепле повітря, яким обігрівають арени в країнах з менш суворим кліматом, при наших зимах траву не врятує.

У наших реаліях без води не обійтися, але замерзнувши за низької температури вона може вивести з ладу труби. Тому для обігрівання трави задіють гліколь (спирт), якого в цій суміші буде в 2 рази більше, ніж води, а отже у холодну пору року вона не змерзне.

Труби, призначені для обігріву, прокладені через кожні 20 см одна від одної на глибині 30 см під землею. Причому відстань ця дуже чітко витримана, бо якщо глибше - траві не вистачить тепла, а ближче до поверхні - можна обпалити коріння. Загалом для обігріву газону під полем розмістилося 38 км закільцьованих комунікацій.

За допомогою насосів у труби буде подаватися 65-градусна суміш води й гліколю. Частину тепла вона віддасть траві, а потім повернеться в котельню з температурою 50 градусів. І знову по колу. Температура газону буде скрізь однакова, незалежно від освітлення й конфігурації даху.

Для загального контролю стану поля в його багатошаровій фактурі встановлять спеціальні датчики - за температурою, вологістю й насиченістю киснем. Ними буде засіяний весь газон, але глядачі їх не побачать і футболістам вони заважати не будуть - під час матчів датчики «сховаються» у відведені для них коробки.

Так само працюватимуть і спринклери, за допомогою яких трав`яне покриття буде зрошуватися і яких під полем аж 22. Подібні ноу-хау, зазначають в прес-службі “Донбас Арени”, зараз широко практикуються в Європі на полях для гри в гольф.

Під полем також прокладені системи аерації й дренажу, які працюють автоматично. Якщо станеться злива, дренаж увімкнеться сам і буде методично відкачувати з газону воду.

Так само працює і система зрошення. Влітку, у сухі дні, вона буде автоматично вмикатися і підтримувати необхідну для природного газону вологість.

У кожної прокладеної під полем системи є запасний аналог, який у разі надзвичайної ситуації зможе виконати її функції.

Виключається також варіант поломки насосів. На «Донбас Арені» їх два й працювати вони будуть поперемінно, тому завжди буде можливість урятувати ситуацію.