30 кращих футболістів світу 2006 року

З них один - найкращий

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила імена 30 претендентів на звання кращого футболіста 2006 року. До списку номінантів увійшли: Адріану (Бразилія) Міхаель Баллак (Німеччина) Джанлуїджі Буффон (Італія) Фабіо Каннаваро (Італія) Кріштіану Роналду (Португалія) Петро Чех (Чехія) Деку (Португалія) Дідьє Дрогба (Кот-д`Івуар) Мікаель Ессьєн (Гана) Самюель Ето`О (Камерун) Луїш Фігу (Португалія) Дженнаро Гаттузо (Італія) Стівен Джеррард (Англія) Тьєррі Анрі (Франція) Кака (Бразилія) Мирослав Клозе (Німеччина) Філіпп Лам (Німеччина) Френк Лемпард (Англія) Йєнс Леманн (Німеччина) Алессандро Неста (Італія) Андреа Пірло (Італія) Франк Рібері (Франція) Хуан Роман Рікельме (Аргентина) Роналдінью (Бразилія) Вейн Руні (Англія) Томаш Росицьки (Чехія) Андрій Шевченко (Україна) Ліліан Тюрам (Франція) Патрік Вієйра (Франція) Зінеддін Зідан (Франція). Вручення почесної нагороди відбудеться 18 грудня в Цюріху. Два попередні трофеї дісталися бразильцеві Роналдінью, який номінований і цього разу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter