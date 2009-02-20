Голи в матчі Шахтар - Тоттенхем (відео)

Як повідомляв УНІАН, вчора в першому матчі в рамках 1/16 фіналу Кубка УЄФА донецький «Шахтар» обіграв на своєму полі лондонський «Тоттенхем» з рахунком 2:0.

«Шахтар» домінував весь матч, безперервно атакував навколо штрафної, але довго не міг вийти на гольові ситуації. На 78-ій хвилині Селезньов, який вийшов на заміну, випередив воротаря і головою замкнув передачу зі штрафного. На 88-ій хвилині Жадсон узяв гру на себе, з флангу провів м`яч у центр, зіграв з партнером в одне торкання і вдарив у протихід воротареві.

1:0

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2:0

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Відео з сайту "Чемпіон "