Закінчився перший тайм матчу Шахтар – Тоттенхем

Закінчився перший тайм матчу 1/16 Кубка УЄФА між донецьким Шахтарем і Тоттенхемом

Шахтар - Тоттенхем 0:0.

Раніше сьогодні закінчився матч Лех - Удінезе 2:2 (Арболедо 55 автогол, 84, Ренгіфо 81 - Квальярелла 50). Триває перший тайм Копенгаген - Манчестер Сіті, де також рахунок не відкрито - 0:0. Також сьогодні гратимуть Фіорентіна - Аякс і Марсель - Твенте.