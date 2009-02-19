Закінчився перший тайм матчу Шахтар – Тоттенхем
21:33, 19 лютого 2009Спорт
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Усе головне, мабуть, попереду
Закінчився перший тайм матчу 1/16 Кубка УЄФА між донецьким Шахтарем і Тоттенхемом
Шахтар - Тоттенхем 0:0.
Раніше сьогодні закінчився матч Лех - Удінезе 2:2 (Арболедо 55 автогол, 84, Ренгіфо 81 - Квальярелла 50). Триває перший тайм Копенгаген - Манчестер Сіті, де також рахунок не відкрито - 0:0. Також сьогодні гратимуть Фіорентіна - Аякс і Марсель - Твенте.
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