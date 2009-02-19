Гол Тимощука приніс перемогу Зеніту в матчі Кубку УЄФА (відео)

Пітерський "Зеніт" в середу ввечері здобув перемогу над німецьким "Штутгартом" в рамках 1/16 фіналу Кубку УЄФА.

Матч, який пройшов на стадіоні "Петровський" у Санкт-Петербурзі, закінчився перемогою господарів з рахунком 2:1. Футболісти "Зеніту" вдало почали зустріч, на самому початку матчу забивши гол - на 2-й хвилині відзначився півзахисник пітерців Саболч Хусті. На 15-й хвилині матчу німецьким футболістам вдалося зрівняти рахунок, проте вже в кінцівці першого тайму український півзахисник "Зеніту" Анатолій Тимощук знову вивів пітерську команду вперед.

Матчі у відповідь 1/16 Кубка УЄФА відбудуться 26 лютого.

Гол Тимощука

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Відео з сайту zenitvideo.ru