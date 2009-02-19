Вирішальний гол у матчі Динамо - Валенсія (відео)
13:23, 19 лютого 2009Спорт
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Кияни не змогли відзначитися
Вчора київське «Динамо» в першому офіційному матчі цього року зіграло внічию 1:1 з іспанською «Валенсією» в рамках 1/16 фіналу Кубка УЄФА.
Цікаво, що кияни не змогли відзначитися в цій зустрічі. М`яч на рахунок біло-блакитним автоголом записав гравець «Валенсії» Альбіоль. Ключовим моментом у долі матчу, очевидно, стало видалення з поля Артема Мілевського.
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Відео з сайту Чемпіон
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