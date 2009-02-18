Закінчився перший тайм у матчі Динамо – Валенсія
19:50, 18 лютого 2009Спорт
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Атакують динамівці, але...
Закінчився перший тайм у матчі 1/16 Кубка УЄФА між київським Динамо і Валенсією
Динамо - Валенсія 0:1 (Давід Сілва 8)
Динамівці постійно атакують, створили кілька небезпечних моментів, але єдина помилка на 8-й хвилині поки що коштує їм програшного рахунку.
На цю хвилину Зеніт і Штутгарт обмінялися голами - 1:1 (Гомес 15 - Хусті 3) - і близькі до перерви.
Сент-Етьєн забив Олімпіакосу на 12-й хвилині (Ілан).
Матчі Астон Вілла - ЦСКА, Вердер - Мілан, Бордо - Галатасарай, Неймеген - Гамбург, ПСЖ - Вольфсбург, Сампдорія - Металіст, Ольборг - Депортіво, Брага - Стандард ще не почалися.
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