Закінчився перший тайм у матчі Динамо – Валенсія

Закінчився перший тайм у матчі 1/16 Кубка УЄФА між київським Динамо і Валенсією

Динамо - Валенсія 0:1 (Давід Сілва 8)

Динамівці постійно атакують, створили кілька небезпечних моментів, але єдина помилка на 8-й хвилині поки що коштує їм програшного рахунку.

На цю хвилину Зеніт і Штутгарт обмінялися голами - 1:1 (Гомес 15 - Хусті 3) - і близькі до перерви.

Сент-Етьєн забив Олімпіакосу на 12-й хвилині (Ілан).

Матчі Астон Вілла - ЦСКА, Вердер - Мілан, Бордо - Галатасарай, Неймеген - Гамбург, ПСЖ - Вольфсбург, Сампдорія - Металіст, Ольборг - Депортіво, Брага - Стандард ще не почалися.