Сьогодні «Динамо» і «Металіст» повертають великий футбол в Україну

Сьогодні київське "Динамо" та харківський "Металіст" матчами на Кубок УЄФА поновлюють футбольний сезон в Україні, передає ICTV.

Харків’яни на перший матч 1/16 поїхали в гості до "Сампдорії". Проти українців лише провальна статистика футбольних протистоянь України та Італії. Якщо забути про неї, то із "Сампою" грати можна та потрібно.

Сьогоднішній суперник Металіста лише 15-й у Серії А. Єдине, чим надихнула "Сампдорія" Мирона Маркевича, так це нічиєю в останньому турі чемпіонату в Турині із "Ювентусом".

Тим часом у засніженому Києві "Динамо" прийматиме іспанську "Валенсію". Вчора ввечері негода пошкодувала тепличних "кажанів", і дехто з них тренувався навіть в шортах. До Києва наставник "Валенсії" Унаї Емері привіз аж 22 гравців, очевидно, аби заплутати тренерський штаб "Динамо". Але голими руками Юрія Сьоміна не візьмеш. Він вивчив "Валенсію" досконало.

Матч у Києві сьогодні розпочнеться о 19.00, квитків у касах немає, тому попри мороз на стадіоні буде гаряче.

Прямі трансляції: "Динамо" - "Валенсія" - телеканал "Інтер" о 19:00

"Сампдорія" - "Металіст" - Перший національний о 21:45