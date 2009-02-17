Всі квитки на матч «Динамо»-«Валенсія» продано

Закінчився продаж квитків на перший матч 1/16 фіналу Кубка УЄФА «Динамо» - «Валенсія». У вівторок зранку в касах стадіону «Динамо», що на вулиці Грушевського, були розпродані останні вхідні перепустки на гру. На першому матчі «Динамо» в 2009 році очікується аншлаг, повідомляє інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ).

Футбольний клуб «Динамо» звертається до вболівальників із проханням завчасно прийти на стадіон та зайняти місця відповідно до придбаних квитків. Вхід на територію буде відкритим за дві години до початку матчу, тобто о 17.00. Пропуск глядачів буде проводитися за допомогою «електронних контролерів» - встановлених на входах зі сторони Паркової алеї та Маріїнського парку системою турнікетів. Користуватися ними просто та зручно. Достатньо лише нанесений на білет штрих-код піднести до зчитуючого вікна турнікету. За секунду система опрацює інформацію та дасть «зелене світло» вашому проходу на стадіон.