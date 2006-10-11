Закінчився матч Україна - Шотландія

Закінчився матч відбіркового етапу Чемпіонату Європи 2008 в групі "В" між збірними України і Шотландії. Рахунок 2:0.

Склади команд і заміни: Україна: 1.Шовковський, 2.Несмачний, 4.Тимощук, 6.Русол, 7.Шевченко (К), 8.Шелаєв, 9.Гусєв (62, Мілевський), 10.Воронін (92, Шершун), 17.Кучер, 19.Калініченко (76, Воробей), 22.Свидерський. Шотландія: 1.Гордон, 2.Нейлсон (89, Макманус), 3.Александер, 4.Пресслі, 5.Вейр, 6.Фергюссон (К), 7.Флетчер, 8.Колдвелл, 9.Міллер, 10.Хартлі, 11.Макфадден (73, Бойд).

Звіт про першу половину гри 46-а хвилина примусила трибуни скрикнути і глибоко видихнути. Шевченко взяв гру на себе перед самими воротами, обвів і уклав захисників, прокинув м`яч повз воротаря... Штанга.

На 50-й після удару Шевченка зі штрафного Олегу Гусєву забракло кількох сантиметрів, щоб перевести удар повз воротаря, і м`яч прийшов в руки Крейгу Гордону.

Ще один штрафний, на 53-й хвилині. Максим Калініченко сильним ударом пробив трохи вище воріт.

На 55-й дуже хороший удар Несмачного з лінії штрафної прийняв перед воротами на себе захисник.

Велика перевага (володіння м`ячем – 60%, удари по воротах 13:1, кутові 10:0) переросло в гол на 59-й хвилині. Олександр Кучер стояв на лінії воротарської в оточенні захисників, коли Шевченко подав дальній штрафний на вихід Калініченку. М`яч потрапив у боротьбу, і Кучер розпорядився ним першим. 1:0.

63-а хвилина. Удар Шевченка з 20 метрів, Гордон в кидку зміг відбити і цю близьку до голевої загрозу.

На 66-й виникла загроза і для українських воріт. Міллер пройшов по правому флангу і по траекторії пробив в верхню штангу.

Гра знову зосередилася на підступах до штрафних майданчиків. Обидві команди прагнули забити, але не хотіли ризикувати.

На 88-й хвилині шведський суддя Мартін Ханссон залишив шотландців удесятьох (Стівен Пресслі збив Шевченка на проході до воріт), а ще за дві хвилини призначив у ворота Шотландії пенальті – знову за порушення проти Шевченка. Капітан сам пробивав 11-метровий (воротар праворуч, м`яч ліворуч). 2:0.

Решта матчів групи «В»: Франція – Фарерські острови ще не почався, а Грузія і Італія поки що обмінялися голами - 1:1 – гра триває.

З решти матчів 3-го туру відбіркового етапу Чемпіонату Європи зіграні поки що п`ять. У групі Е Росія перемогла Естонію 2:0, Македонія – Андорру 3:0, а Хорватія - Англію 2:0. У групі А Казахстан програв Фінляндії 0:2. У групі G Білорусь виграла у Словенії 4:2