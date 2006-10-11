Закінчився перший тайм матчу Україна - Шотландія

Закінчився перший тайм матчу відбіркового етапу Чемпіонату Європи 2008 в групі "В" між збірними України і Шотландії. Рахунок 0:0.

Склади команд: Україна: 1.Шовковський, 2.Несмачний, 4.Тимощук, 6.Русол, 7.Шевченко (К), 8.Шелаєв, 9.Гусєв, 10.Воронін, 17.Кучер, 19.Калініченко, 22.Свидерський. Шотландія: 1.Гордон, 2.Нейлсон, 3.Александер, 4.Пресслі, 5.Вейр, 6.Фергюссон (К), 7.Флетчер, 8.Колдвелл, 9.Міллер, 10.Хартлі, 11.Макфадден.

Початок матчу був активним з боку української збірної, але явної переваги досягти не вдавалося. Переважно - боротьба в центрі поля, за винятком 4-ї хвилини, коли на правому фланзі Шевченко прорвався до штрафної і зробив добрий пас на Гусєва, а той пробив зльоту метрів із 7. М`яч, потрапивши в захисника, пішов на кутовий.

Між 5 і 15 хвилинами Шотландія дуже жорстко і щільно обороняється, навіть одержує першу жовту картку. Калініченко на 14-й хвилині головою бив з лінії штрафної, прийнявши далекий пас Тимощука. Удар вийшов сильним, але воротар прийняв його надійно - в корпус і обидві руки. І одразу збірній Шотландії вдається гостра контратака.

На 21-й – друга жовта картка у Шотландії. Українці довго лаштувалися до шотландської стінки перед штрафним метрів з 36. Шевченко намагався силою пробити стінку – «сині» встояли.

На навіс у воротарську в боротьбі пішов Калініченко – удар в стрибку головою вище за ворота.

Кутовий на 26-й хвилині міг у штурханині перед самими воротами закінчитися голом, але шотландці холоднокровно затулили стрибаючий м`яч для свого воротаря.

29-а хвилина – до 2:1 скоротився рахунок за жовтими картками. “Гірчичник” у Олександра Кучера.

На 32-й хвилині Колдвелл зустрів атакуючого Вороніна “на корпус”. Штрафний знову в стінку.

М`яч у України практично постійно, але навіть увійти до штрафної не вдається. Навіси приносять деяку видимість загострення.

39-а хвилина, мабуть, найяскравіша. Воронін рвонувся після пасу Шевченка, вийшов на воротаря і, не знайшовши нікого для передачі в центр, бив з гострого кута. Крейг Гордон зіграв вдало.

Добре на 45-й хвилині здалеку бив Воронін. Знову на місці воротар.

Отже. Володіння м`ячем – 58%, удари по воротах 8:1, кутові 8:0, а рахунок 0:0.

Решта матчів групи «В» (Франція – Фарерські острови, Грузія – Італія) ще не починалася

З решти матчів 3-го туру відбіркового етапу Чемпіонату Європи зіграні поки чотири. У групі Е Росія перемогла Естонію 2:0, а Македонія – Андорру 3:0. У групі А Казахстан програв Фінляндії 0:2. У групі G Білорусь виграла у Словенії 4:2