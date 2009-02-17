Славена Біліча зманюють в Англію

09:28, 17 лютого 2009
Спорт
1054

Хорват може очолити Портсмут

Славен Біліч. Фото УНІАН
Англійські ЗМІ розтрубили інформацію про те, що вакантне місце головного тренера Портсмута може зайняти Славен Біліч.

Пропозиція хорватському фахівцеві виглядає дуже спокусливо. Йдеться не про нечувану суму. Вся справа в тому, що Білічу запропонували прийняти Помпею на строк до кінця сезону. Збірній Хорватії під керівництвом Славена потрібно зіграти лише один матч - проти Андорри.

"Як віце-президент Хорватського Футбольного Союзу поспішаю запевнити вас, що поки рішення не прийнято. У вівторок ми зберемося, і визначимося, що робити далі. Особисто я вважаю, що не варто ризикувати. Наші результати в кваліфікації поки важко назвати вражаючими. Чергова помилка може перекреслити наші надії на ЧС-2010. Думаю, що рятувати Портсмут від вильоту в нижчий англійський дивізіон і боротися зі збірною Хорватії за квиток на Чемпіонат Світу одночасно просто неможливо", - заявив віце-президент ХФС Іван Брлековіч.

Football.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter