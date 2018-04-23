Київ окупували чоловіки в спідницях (фоторепортаж)

Київ окупували уболівальники збірної Шотландії, яка має грати зі збірною України у середу. Колоритні іноземці в національному одязі поводять себе доволі розкуто: вони співають, викрикують, навмисне привертають до себе увагу. Вони окупували пивні бари або ж навіть перетворили на них сквери. При цьому їх поведінка доволі дружелюбна: вони знайомляться з українськими фанами, фотографуються з усіма, хто їх про це попросить, і, зрозуміло, не залишають без уваги місцевих красунь.

Проте все ж не обійшлося без інциденту. Пізно увечері 10 жовтня в центрі Києва невідомі особи побили п’ятьох прихильників збірної Шотландії з футболу. Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, інформація про прикрість, яка трапилася з шотландцями, надійшла о 22.50 до Шевченківського райвідділу міліції Києва від лікарів швидкої допомоги, які надавали допомогу потерпілим іноземцям.

Водночас останні відмовилися давати співробітникам міліції будь-які свідчення з приводу того, що з ними сталося, пояснивши, “як могли”, що ні до кого не мають жодних претензій.

Після надання їм необхідної медичної допомоги потерпілі, які зазнали легких тілесних ушкоджень, були відпущені.

На матчі збірних охорону правопорядку безпосередньо на стадіоні "Олімпійський" забезпечуватимуть 1150 співробітників міліції та бійців внутрішніх військ МВС України. Крім того, міліція "про всяк випадок" має у своєму розпорядженні певний резерв, зазначили у МВС.

Більш того, наглядати за гостями та хазяями міста протягом останніх кількох днів довелося понад 2 тисячам правоохоронців.

Сюди входять охорона правопорядку на вулицях, супроводження офіційних делегацій до місць їх проживання, а також посилення охорони станцій метрополітену в центрі столиці.

Фото Сергія Світлицького і Віктора Побєдінського