Підготовка до Євро-2012 обійдеться Польщі вдвічі дорожче, ніж Україні

Загальна вартість проектів, пов’язаних з підготовкою Польщі до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, становить майже 30 млрд. доларів, що практично удвічі більше, ніж в Україні.

Про це свідчать дані консалтингової компанії PMR, повідомляє РАР.

За даними останього звіту компанії, яка спеціалізується на східноєвропейських ринках, близько 15 млрд. доларів у Польщі буде витрачено на будівництво доріг.

Компанія відзначає, що цього року у Польщі стануть відомими переможці більшості тендерів по Євро-2012, а з 2010 року в країні можна очікувати пришвидшення економічного зростання за рахунок реалізації будівельних проектів до чемпіонату.

За даними PMR, 71% з 250 найбільших польських будівельних фірм розраховує виконувати роботи по контрактах з Євро-2012.

Експерти компанії зауважують, що Україна випереджає Польщу у будівництві стадіонів, але може мати проблеми із вчасною модернізацією аеропортів, доріг та будівництвом готелів через невизначенність джерел фінансування в умовах кризи.