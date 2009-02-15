У Донецьку відкрився Міжнародний турнір «Zepter – Зірки жердини»

Сьогодні в Донецьку в Палаці спорту «Дружба» відкрився XX Міжнародний легкоатлетичний турнір «Zepter – Зірки жердини».

У ювілейному турнірі беруть участь найсильніші стрибуни з жердиною у світі, серед яких практично всі чемпіони і призери Олімпійських ігор у Сіднеї, Афінах і Пекіні. Основними претендентами на перемогу вважаються: серед чоловіків - Стівен ХУКЕР (Австралія), Євген ЛУК’ЯНЕНКО (Росія), Денис ЮРЧЕНКО (Україна), Дерек МАЙЛЗ (США) і серед жінок - Олена ІСІНБАЄВА (Росія), Моніка ПІРЕК (Польща), Ганна РОГОВСЬКА (Польща), Тетяна ПОЛНОВА (Росія), Фабіана МЮРЕР (Бразилія).

Всього в XX ювілейному турнірі в Донецьку сьогодні беруть участь 15 легкоатлетів чоловіків і 11 жінок із Росії, Австралії, Бразилії, Німеччини, Мексики, Норвегії, Польщі, США, Швеції, Чехії. Україну на змаганнях представляють Олександр БУБКА, Олександр КОРЧМІД і Денис ЮРЧЕНКО.

На прес-конференції перед турніром спортсмени високо оцінили рівень змагань в Донецьку. Так, М.ПІРЕК сказала: «Напевно, для всіх абсолютно атлетів, які присутні тут, ці змагання абсолютно унікальні, іх можна порівняти за рівнем, за якістю організації з чемпіонатом світу». За її словами, кожен стрибун з жердиною «з нетерпінням щороку чекає персонального запрошення від Сергія БУБКИ на цей турнір, тому що це величезна честь взяти участь саме в цих змаганнях».

Організатори і спонсори турніру повідомили, що головним призом нинішніх змагань «Zepter – Зірки жердини» стане грошова премія, суму якої журналістам не назвали, пославшись на те, що її розмір є конфіденційним.

Довідка УНІАН. Турнір «Zepter – Зірки жердини» почав свою історію в 1990 році. У 1997 р. змагання найсильніших стрибунів з жердиною світу було включено до офіційного спортивного календаря ФААФ. За дев`ятнадцять років турнір набув величезної популярності у всьому світі. За ці роки зал донецького палацу спорту «Дружба» бачив практично всіх найсильніших стрибунів з жердиною. На змаганнях було встановлено 9 світових рекордів і десятки національних.

Тричі місто Донецьк ставало свідком підкорення світових рекордів серед чоловіків і шість разів – серед жінок. Тут у 1993 році С.БУБКА встановив прославлений світовий рекорд 6,15 м, який і досі є неперевершеним. У жінок 2008 рік вкотре ознаменувався черговим світовим рекордом О.ІСІНБАЄВОЇ для закритих приміщень - 4,95 м.