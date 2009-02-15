Бій Кличко - Хей під загрозою зриву

Бій чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF, IBO та WBO Володимира КЛИЧКА та британського боксера Девіда ХЕЯ під загрозою зриву через непомірні фінансові апетити останнього. Про це повідомив Берндт БЕНТЕ, менеджер КЛИЧКА-молодшого, передає Champion.

“Ми дуже далекі від домовленості. Поєдинок точно не відбудеться на арені О2, оскільки на цей день вона зайнята. Ми готові організувати бій, але нам необхідно починати переговори по-новому", - сказав представник українського боксера.

“Нам не подобаються фінансові вимоги команди ХЕЯ. Адам БУТ може бути добрим тренером, але він, безперечно, є поганим менеджером. Цей бій - добрий шанс для ХЕЯ, однак вони дуже скупі. Якби ХЕЙ був відомим, як Леннокс ЛЬЮЇС або Евандер ХОЛІФІЛД, то ми могли б отримати додаткові кошти від трансляції поєдинку в інших країнах", - розповів Б.БЕНТЕ.

“Але ХЕЙ не настільки відомий, хоча вважає себе суперзіркою боксу, в той час як він провів всього шість раундів у надважкій вазі ", - цитує Б.БЕНТЕ boxingscene.com.

Нагадаємо, поєдинок запланований на 20 червня у Лондоні.