Сьогодні Ахметов відзначає черговий ювілей

На офіційному сайті ФК «Шахтар» з`явилося зворушливе повідомлення.

Ось що пишуть співробітники ФК «Шахтар» своєму начальникові:

10 років «шахтарської» слави Дорогий Ринате Леонідовичу!

Рівно 10 років тому, 11 жовтня 1996 року, Ви стали біля керма донецького «Шахтаря». Звичайно, це не такий і великий проміжок часу. Проте далеко й не маленький. Особливо, якщо судити за результатами .

Найголовніше, що Вам вдалося зробити за цей час - це привчити болільників до думки про те, що «Шахтар» спроможний на великі звершення. Три чемпіонства, постійна участь в єврокубках, сучасна тренувальна база, спорудження 5-зіркового стадіону, футбольна академія «Шахтаря» - все це вже стало звичними атрибутами життя донецького клубу.

При цьому, сьогоднішні досягнення цілком природно розглядаються, лише як початок сходження до європейських футбольних вершин. Ми знаємо, наскільки масштабні Ваші задуми і наскільки непросто буде досягти запланованих цілей. Але не сумніваємося, що все задумане Вами буде втілено в життя. І ми докладемо для цього максимум зусиль.

У день 10-річного ювілею Вашого президентства тренери, гравці, всі співробітники ФК «Шахтар» бажають Вам міцного здоров`я, бадьорості духу і оптимізму, добра і творчого довголіття, витримки і наполегливості. Хай праця на футбольних теренах буде вдячною і плідною.

"Обком"