Матч московського і київського «Динамо» зупинили на 69-ій хвилині

Товариська зустріч московського і київського "Динамо" у суботу була перервана на 69-ій хвилині за рахунку 1:1 через грубу гру футболістів обох команд, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

Рахунок в матчі на 29-ій хвилині з штрафного відкрив киянин Сергій Кравченко. На 41-ій з передачі Люка Вілкшира Олександр Кержаков забив м`яч у відповідь.

За половину другого тайму у грі, яка набула жорсткого характеру, арбітр показав шість жовтих карток: чотири - москвичам, дві - киянам. На 69-ій хвилині щоб уникнути отримання гравцями травм, а також, відчуваючи, що гра виходить з-під суддівського контролю, головний арбітр зустрічі вирішив зупинити матч і зафіксувати рахунок 1:1.

За повідомленням офіційного сайту української команди, головний тренер киян Юрій Сьомін вирішив припинити матч через грубу гру москвичів і забрав свою команду з поля.

РІА "Новости"