У центрі Києва побили чоловіків у спідницях

Пізно увечері 10 жовтня в центрі Києва невідомі особи побили п’ятьох прихильників збірної Шотландії з футболу, які прибули до столиці України подивитися футбольний матч між збірними України та Шотландії 11 жовтня.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, інформація про інцидент, який стався з шотландцями, надійшла вчора о 22.50 до Шевченківського райвідділу міліції Києва від лікарів швидкої допомоги, які надавали допомогу потерпілим іноземцям.

Водночас останні відмовилися давати співробітникам міліції будь-які свідчення з приводу того, що з ними сталося, пояснивши, “як могли”, що ні до кого не мають жодних претензій.

Після надання їм необхідної медичної допомоги потерпілі, які зазнали легких тілесних ушкоджень, були відпущені.

Водночас, за інформацією співробітників ЦГЗ, сьогодні на матчі збірних охорону правопорядку безпосередньо на стадіоні «Олімпійський» забезпечуватимуть 1150 співробітників міліції та бійців внутрішніх військ МВС України.

Крім того, міліція “про всяк випадок” має у своєму розпорядженні певний резерв, зазначили у ЦГЗ.

Всього ж, за інформацію ЦГЗ, з 9 по 11 жовтня у зв’язку із зазначеним матчем охорону правопорядку в Києві здійснюють понад 2 тис. співробітників міліції. Сюди входять охорона правопорядку на вулицях, супроводження офіційних делегацій до місць їх проживання. Крім того, сьогодні буде посилено охорону станцій метрополітену в центрі столиці.

Фото Григорія Бєлоруса