Збірна України з футболу піднялася на дві позиції в рейтингу ФІФА

Національна збірна України з футболу в лютневому рейтину Міжнародної футбольної асоціації (ФІФА), у порівнянні з аналогічним січневим реєстром, піднялася на дві позиції і зайняла 14-ту сходинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це йдеться в оприлюдненому ФІФА 11 лютого оновленому рейтинг-листі національних збірних країн світу.

Щодо суперників України у відборі до чемпіонату світу-2010, то Хорватія, Англія й Андорра зберегли свої позиції, а от Білорусь і Казахстан втратили відповідно 9 та 7 рейтингових сходинок.

Рейтинг ФІФА:

1. (1) Іспанія

2. (2) Німеччина

3. (3) Нідерланди

4. (4) Італія

5. (5) Бразилія

6. (6) Аргентина

7. (7) Хорватія

8. (8) Англія

9. (9) Росія

10. (10) Туреччина

11. (11) Франція

12. (11) Португалія

12. (11) Чехія

14. (16) Україна

15. (19) Парагвай

...

90 (81). Білорусь

140 (133). Казахстан

195 (195). Андорра