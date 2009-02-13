Воронін німцям не по кишені

Берлінська «Герта» хоче підписати довгостроковий контракт із українським футболістом Андрієм Вороніним. Але для працевлаштування нападника клубу може попросту забракнути грошей.

У відповідальній суботній грі проти мюнхенської «Баварії» столичний клуб «Герта» усі сподівання покладає на українського нападника Андрія Вороніна. Адже участь іншого зіркового форварда клубу Марко Пантеліча під питанням – він отримав травму. Улітку у нападі берлінців взагалі може настати криза: Пантеліч, подейкують, піде з клубу через непорозуміння із новим тренером команди Люсьєном Фавром. Натомість Вороніним у Берліні цілком задоволені. Гравець української збірної у «Герті» зараз на провідних ролях і регулярно забиває. Минулими вихідними, зокрема, Воронін розписався у воротах Білефельда (1:1).

Але питання, чи залишиться Андрій у берлінському клубі по завершенні нинішнього сезону, залишається відкритим. «Ми трохи затягуємо із підписанням контракту і це пояснюється грошовими проблемами», - сказав президент клубу Улі Гьонес в інтерв’ю журналу Kicker. «У нас немає схованого у підвалі мішка з грішми. Гарна гра Андрія нічого не міняє у нашому фінансовому становищі», - нарікає президент. Воронін перебуває у «Герті» на правах оренди. До 2011 року у 29-річного українця діє контракт із «Ліверпулем». Аби працевлаштувати українця у німецькій столиці берлінцям доведеться заплатити, за оцінками оглядачів, близько чотирьох мільйонів євро. Але знайти ці гроші керівництву «Герти» буде важко. З огляду на фінансову кризу, клуб недоотримає від рекламодавців у період 2009/2010 років близько семи мільйонів євро.

Поки менеджери клубу рахують гроші, Андрій Воронін вже заявив, що хоче будь-що залишитися у Берліні. Тим часом скаути «Герти» налаштовуються на фінансові проблеми і, про всяк випадок, шукають своїм зірковим нападникам Пантелічу і Вороніну заміну серед молоді. Нещодавно Гьонеса бачили на трибуні під час цюріхського дербі між «Грасхопперс» і ФК «Цюріх». Спортивні оглядачі припускають, що президент «Герти» поклав око на юного аргентинського нападника Рауля Марсело Бобаділью.

Німецька хвиля