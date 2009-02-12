Результати ігор футбольних збірних світу

Іспанія виграла у Англії, Аргентина - у Франції, Норвегія - у Німеччини

Закінчився день товариських ігор між футбольними збірними: Ізраїль - Угорщина 1:0 Польща - Уельс 1:0 Латвія - Вірменія 0:0 Молдова - Македонія 0:0 Ліхтенштейн - Ісландія 0:2 Кіпр - Словаччина 3:2 Казахстан - Естонія 2:0 Литва - Андорра 3:1 Туреччина - Кот д`Івуар 1:1 Румунія - Хорватія 1:2 Марокко - Чехія 0:0 Греція - Данія 1:1 Австрія - Швеція 0:2 Швейцарія - Болгарія 1:1 Німеччина - Норвегія 0:1 Туніс - Нідерланди 1:1 Бельгія - Словенія 1:0 Франція - Аргентина 0:2 Португалія - Фінляндія 1:0 Іспанія - Англія 2:0 Кувейт - Азербайджан 1:1 Алжир - Бенін 2:1 Лівія - Уругвай 2:3 Мозамбік - Малаві 2:0 Того - Буркіна Фасо 1:1 Камерун - Гвінея 3:1 Ангола - Малі 0:4 Єгипет - Гана 2:2 ПАР - Чилі 0:2 Ямайка - Нігерія 0:0 Нагадаємо, що збірна України виграла матч у збірної Сербії. Україна - Сербія 1:0 (Назаренко 16). Гол забито дальнім ударом у дев`ятку. Збірна виступила в складі: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаєв (Чигринський 46), Тимощук, Назаренко, Калініченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронін (Гоменюк 46), Дєвіч.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter