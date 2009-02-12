Результати ігор футбольних збірних світу
Іспанія виграла у Англії, Аргентина - у Франції, Норвегія - у Німеччини
Закінчився день товариських ігор між футбольними збірними:
Ізраїль - Угорщина 1:0
Польща - Уельс 1:0
Латвія - Вірменія 0:0
Молдова - Македонія 0:0
Ліхтенштейн - Ісландія 0:2
Кіпр - Словаччина 3:2
Казахстан - Естонія 2:0
Литва - Андорра 3:1
Туреччина - Кот д`Івуар 1:1
Румунія - Хорватія 1:2
Марокко - Чехія 0:0
Греція - Данія 1:1
Австрія - Швеція 0:2
Швейцарія - Болгарія 1:1
Німеччина - Норвегія 0:1
Туніс - Нідерланди 1:1
Бельгія - Словенія 1:0
Франція - Аргентина 0:2
Португалія - Фінляндія 1:0
Іспанія - Англія 2:0
Кувейт - Азербайджан 1:1
Алжир - Бенін 2:1
Лівія - Уругвай 2:3
Мозамбік - Малаві 2:0
Того - Буркіна Фасо 1:1
Камерун - Гвінея 3:1
Ангола - Малі 0:4
Єгипет - Гана 2:2
ПАР - Чилі 0:2
Ямайка - Нігерія 0:0
Нагадаємо, що збірна України виграла матч у збірної Сербії.
Україна - Сербія 1:0 (Назаренко 16). Гол забито дальнім ударом у дев`ятку.
Збірна виступила в складі: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаєв (Чигринський 46), Тимощук, Назаренко, Калініченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронін (Гоменюк 46), Дєвіч.