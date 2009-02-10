Хіддінк очолить Челсі на три місяці

Головний тренер збірної Росії з футболу Гуус Хіддінк очолить лондонський "Челсі" на три місяці - до кінця сезону-2008/09. Такий варіант співпраці англійський клуб запропонував Російському футбольному союзові (РФС), і російська сторона готова прийняти цю пропозицію, повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційний сайт РФС.

РФС підтвердив також, що протягом трьох місяців Хіддінк поєднуватиме роботу в "Челсі" і в збірній Росії. Така можливість зумовлена в контракті голландського фахівця. Угода Хіддінка з РФС діє до липня 2010 року, а оплачує контракт фонд "Національна академія футболу", засновником якого є власник "Челсі" Роман Абрамович.

У заяві РФС наголошується, що співпраця Хіддінка з "Челсі" не позначиться на збірній Росії, робота в якій залишиться "пріоритетним напрямом тренерської діяльності" голландця.

Деталі поєднання Хіддінком посад головного тренера збірної Росії і "Челсі" обговорюватимуться на зустрічі за участю керівництва РФС і лондонського клубу.

Раніше 10 лютого Хіддінк в інтерв`ю виданню "Спорт-Експрес" підтвердив, що він веде переговори з "Челсі", але пообіцяв залишитися в збірній Росії в будь-якому разі.

Англійський клуб залишився без тренера ввечері 9 лютого, коли у відставку був відправлений бразилець Луїс Феліпе Сколарі.