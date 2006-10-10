Відбудеться прес-конференція головного тренера збірної Шотландії з футболу

О 17.10 на НСК “Олімпійський” відбудеться прес-конференція головного тренера національної збірної команди Шотландії з футболу Уолтера СМІТА.

Як повідомили УНІАН у Комітеті ЗМІ Федерації футболу України, о 17.30 планується відкрите тренування збірної Шотландії (перші 15 хвилин) на НСК „Олімпійський”.

Крім того, Комітет нагадує, що сьогодні о 18.30 на НТК ФФУ ім. В.Баннікова відбудеться матч молодіжних збірних команд U-21 Україна – Литва.