Хорватію можуть зняти з відбіркового турніру Євро-2008

УЕФА попередив Футбольну федерацію Хорватії про можливі санкції у разі проявів расизму під час відбіркового матчу проти збірної Англії.

Про це повідомляє радіостанція "Спорт" з посиланням на англійський таблоїд Sun. "Ми не терпітимемо расизм. У нас останнім часом багато проблем з цього питання з Східною Європою і, особливо - в Хорватії", – заявив прес-аташе УЕФА Уїльям Гальярд.

"Але ми зробимо все, щоб ці витівки не повторилися під час матчу Хорватія - Англія. ФІФА недавно прийняла нові правила, згідно з якими ми можемо застосовувати різні санкції, аж до зняття з турніру", – додав він.

"Тим більше, повторюю, що у нас вже були проблеми з хорватськими командами. Вони попереджені, що у разі повторення покарання буде жорсткішим, ніж якби це було вперше", – відзначив Гальярд.

РБК