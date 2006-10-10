Україна - Шотландія: версія букмекерів

Рахунок 2:0 букмекери William Hill вважають найбільш реальним у матчі Україна - Шотландія. Ті, хто поставлять на цей рахунок фунт, у разі виграшу одержать п`ять з половиною. Реальним вважають також рахунок 1:0 (коефіцієнт 6,5), 1:1 (7) і 0:0 (7,5). А ось навіть мінімальна перемога шотландців 1:0 оцінюється коефіцієнтом 9,5, не кажучи вже про 2:0 на їх користь - тут взагалі 26.

Цікаво, що найбільш реальним рахунком матчу Італія - Україна William Hill вважав 2:0 на користь господарів.

Газета "Сегодня"