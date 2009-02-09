Матч Динамо - Валенсія транслюватиметься в прямому ефірі

Перший матч 1/16 фіналу Кубка УЄФА «Динамо» (Київ, Україна) – «Валенсія» (Іспанія), що відбудеться 18 лютого у Києві, транслюватиме в прямому ефірі телеканал «Інтер».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського футбольного клубу.

Початок зустрічі на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського о 19.00 за київським часом.

Також телеканал «Інтер» покаже повторний поєдинок. Зустріч «Валенсія» - «Динамо» розпочнеться 26 лютого о 22.30 у Валенсії на стадіоні «Месталья».

Як повідомляв УНІАН, перші матчі 1/16 розіграшу Кубка УЄФА за участю українських клубів відбудуться 18 лютого. Київське “Динамо” проведе домашній матч з іспанською “Валенсією”, а харківський “Металіст” на виїзді зіграє з генуезькою "Сампдорією". Зустріч “Шахтара” з лондонським ”Тоттенхемом” перенесено за домовленістю клубів на один день – матч у Донецьку відбудеться 19 лютого.

За результатами 2008 року три українські команди пройшли в розіграш 1/16 фіналу Кубка УЄФА.